'परम सुंदरी' ने तीसरे दिन जुटाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sidmalhotra)

बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में आया उछाल, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

लेखन दीक्षा शर्मा 10:31 am Sep 01, 202510:31 am

क्या है खबर?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, वहीं दर्शक भी पहली बार बनी सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं। भले ही पहले दिन फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कारोबार न किया हो, लेकिन वीकेंड पर इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।