बॉक्स ऑफिस: 'परम सुंदरी' की कमाई में आया उछाल, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' बीते 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, वहीं दर्शक भी पहली बार बनी सिद्धार्थ और जाह्नवी की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं। भले ही पहले दिन फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक कारोबार न किया हो, लेकिन वीकेंड पर इसने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे। अब 'परम सुंदरी' की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं।
कारोबार
'परम सुंदरी' ने अब तक कमाए 26.75 करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का लेखा-जोखा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'परम सुंदरी' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 10.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस तरह 3 दिन में 'परम सुंदरी' ने 26.75 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
परम सुंदरी
फिल्म में नजर आ रहे ये कलाकार
'परम सुंदरी' के निर्देशन की कमान तुषार जलोटा ने संभाली है। फिल्म में रेन्जी पणिक्कर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, संजय कपूर और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ दिल्ली के एक अमीर कारोबारी का किरदार निभा रहे हैं। उधर जाह्नवी एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं, जो केरल से ताल्लुक रखती है और पेशे से एक कलाकार है। फिल्म की पूरी कहानी उन्हीं की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी।