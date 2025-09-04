सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर का रिपोर्ट कार्ड, 12 साल में दी हैं इतनी हिट और फ्लॉप

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, यह अपने बजट के करीब पहुंचती जा रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक जोड़ी वाली इस फिल्म ने 36 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। सचिन-जिगर का संगीत और सोनू निगम की आवाज में गाया गाना 'परदेसिया' लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। बहरहाल, आइए जानते हैं सिद्धार्थ ने अब तक कितनी हिट और फ्लॉप फिल्में दी हैं।

#1 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' सिद्धार्थ ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2012 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के साथ की थी। पहली ही फिल्म से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था। 59 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 59 करोड़ रुपये कमाए थे। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

#2 'हंसी तो फंसी' साल 2014 में परिणीति चोपड़ा संग सिद्धार्थ की फिल्म 'हंसी तो फंसी' आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन किया। 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 37 करोड़ रुपये कमाए थे। विनिल मैथ्यू के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता करण जौहर थे। भले ही फिल्म हिट नहीं हुई, लेकिन इसमें सिद्धार्थ और परिणीति की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म मौजूद है।

#3 'एक विलेन' 'एक विलेन' के हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा थे तो हीरोइन थीं श्रद्धा कपूर, वहीं रितेश देशमुख इसमें विलेन बने थे। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इसका बजट महज 39 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 105.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 100 करोड़ी बनी इस फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए थे। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है। सिद्धार्थ के करियर की सबसे कमाऊ फिल्म एक विलेन ही है।

असफलता सिद्धार्थ दे चुके 7 फ्लॉप फिल्में इसके बाद साल 2015 में अक्षय कुमार के साथ आई सिद्धार्थ की फिल्म 'ब्रदर्स' फ्लॉप रही। दूसरी ओर साल 2016 में रिलीज हुई सिद्धार्थ की फिल्म 'कपूर एंड सन्स' हिट ताे उसी साल पर्दे पर आई उनकी फिल्म 'बार बार देखो' फ्लॉप हो गई। इसके बाद 'ए जेंटलमैन' (फ्लॉप), 'इत्तेकाफ' (औसत), 'अय्यारी' (फ्लॉप), 'जबरिया जोड़ी' (फ्लॉप), 'मरजावां' (औसत), 'थैंक गॉड' (फ्लॉप) और 'योद्धा' भी फ्लॉप रही। सिद्धार्थ की सिनेमाघरों में लगी फिल्म 'परम सुंदरी' ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है।