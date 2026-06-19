'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' के क्लाइमैक्स में जान फूंकने के लिए निर्माताओं ने चली चाल, 10 दिन और शूट करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा- तमन्ना भाटिया मनोरंजन Jun 19, 2026

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की शूटिंग अब 10 दिन और चलेगी।

टीम ने जब फिल्म का अंतिम कट देखा, तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ खास पलों, खासकर क्लाइमैक्स में और अधिक जान डालने की जरूरत है।

उनका मानना है कि ऐसा करने से फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ पाएगी। अच्छी बात यह है कि फिल्म अपनी तय रिलीज 28 अगस्त को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।