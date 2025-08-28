सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद, सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द खत्म होने वाला है। यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 'परम सुंदरी' की रिलीज से पहले सिद्धार्थ और जाह्नवी गुरुवार को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे।
वीडियो
जाह्नवी ने पहनी लाल रंग की साड़ी
सिद्धार्थ और जाह्नवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। जाह्नवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उधर गुलाबी रंग की कुर्ते में सिद्धार्थ भी खूब जंच रहे हैं। बता दें कि मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए हर कोई उतावला रहता है और यहां बहुत भीड़ लगती है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Actors Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor visited Lalbaugcha Raja pandal and offered prayers. pic.twitter.com/iNr6Euhgi3— ANI (@ANI) August 28, 2025