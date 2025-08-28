सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने लिया लालबाग के राजा का आशीर्वाद, सामने आया वीडियो

वीडियो

जाह्नवी ने पहनी लाल रंग की साड़ी

सिद्धार्थ और जाह्नवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है। जाह्नवी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उधर गुलाबी रंग की कुर्ते में सिद्धार्थ भी खूब जंच रहे हैं। बता दें कि मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए हर कोई उतावला रहता है और यहां बहुत भीड़ लगती है।