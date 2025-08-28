'हाटक' से अदा शर्मा की पहली झलक आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@adah_ki_adah)

फिल्म 'हाटक' से अदा शर्मा की पहली झलक आई सामने, दिखा ऐसा अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 02:46 pm Aug 28, 202502:46 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री अदा शर्मा को पिछली बार फिल्म 'तुमको मेरी कसम' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। अब अदा क्राइम थ्रिलर फिल्म 'हाटक' में नजर आएंगी, जिसके निर्देशन की कमान अजय के शर्मा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए वह निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आखिरकार 'हाटक' से अदा की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धाकड़ अवतार दिख रहा है।