'हाटक' से अदा शर्मा की पहली झलक आई सामने (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@adah_ki_adah)

फिल्म 'हाटक' से अदा शर्मा की पहली झलक आई सामने, दिखा ऐसा अवतार 

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 28, 2025
02:46 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री अदा शर्मा को पिछली बार फिल्म 'तुमको मेरी कसम' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह मुंह के बल गिरी। अब अदा क्राइम थ्रिलर फिल्म 'हाटक' में नजर आएंगी, जिसके निर्देशन की कमान अजय के शर्मा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए वह निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आखिरकार 'हाटक' से अदा की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें उनका धाकड़ अवतार दिख रहा है।

पहली झलक

जल्द शुरू होगी शूटिंग

'हाटक' के मोशन पोस्टर में अदा हाथ में बंदूक पकड़े खतरनाक अंदाज में नजर आ रही हैं। उनके किरदार का नाम शिवरंजनी आचार्य है। अदा ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा- 'हाटक- एक डकैती, बिना रहम के। शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए।' इस फिल्म की शूटिंग जल्द राजस्थान और उत्तर भारत में शुरू हो जाएगी और यह फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

