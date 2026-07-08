'जवान'-'पठान' से महंगी नहीं 'किंग', सिद्धार्थ आनंद बोले- बजट पर नहीं; फिल्म पर ध्यान दें मनोरंजन Jul 08, 2026

मशहूर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शाहरुख खान की आगामी फिल्म 'किंग' के बजट को लेकर चल रही सभी अटकलों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिल्म का बजट सोशल मीडिया और खबरों में बताया जा रहा 450 करोड़ रुपये बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चाएं गर्म थी कि फिल्म 'जवान' और 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी ज्यादा महंगी होने वाली है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने इन दावों को सिर्फ अफवाह करार दिया और कहा कि बजट के आंकड़ों को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका मानना है कि अब सभी का ध्यान फिजूल की बजट चर्चाओं को छोड़कर एक बेहतरीन फिल्म बनाने और उसके कंटेंट पर होना चाहिए।