श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी उदयपुर में करेंगे शादी? भाई सिद्धांत ने कही ये बात
क्या है खबर?
सिनेमा जगत में सितारों की शादी के चर्चे होना आम बात है। हाल ही में कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन ने अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से शादी रचाई है। दूसरी ओर, श्रद्धा कपूर की शादी के चर्चे भी इस समय जोर-शोर से चल रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि अभिनेत्री अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ उदयपुर में शादी कर सकती हैं। अब इन खबरों पर अभिनेत्री के भाई सिद्धांत कपूर ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
सिद्धांत की प्रतिक्रिया ने खींचा ध्यान
न्यूज 18 के मुताबिक, इंस्टाग्राम पेज एडल्ट सोसायटी ने पोस्ट किया कि श्रद्धा अपने कथित बॉयफ्रेंड राहुल से शादी करने वाली हैं। इस खबर ने हर किसी का ध्यान खींचा, जिसमें से एक नाम अभिनेत्री के भाई सिद्धांत का भी है। उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'ये तो मेरे लिए भी खबर है।' सिद्धांत के ऐसे रिएक्शन पर प्रशंसकों ने कहा, 'उम्मीद है अब ऐसी कोई अफवाहें नहीं फैलेंगी।'
जवाब
श्रद्धा कपूर के एक जवाब से शादी की शुरू हुई थी चर्चा
कुछ दिन पहले श्रद्धा से उनके एक प्रशंसक ने पूछा था कि वह शादी कब करेंगी। इसके जवाब में अभिनेत्री ने जवाब दिया था, 'मैं करूंगी, शादी करूंगी।' बस उसी दिन से उनकी शादी की चर्चाओं ने खबरों के गलियारों में जोर पकड़ लिया। काम की बात करें तो श्रद्धा आगामी फिल्म 'ईथा' में व्यस्त हैं जो मशहूर तमाशा कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है। उनके पास निर्माता निखिल द्विवेदी की फिल्म 'नागिन' भी है।