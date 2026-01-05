श्रद्धा कपूर की फिल्म 'नागिन' पर आया अपडेट

श्रद्धा कपूर 'नागिन' बनकर फिल्मी पर्दे पर मचाएंगी तबाही, आ गई सबसे बड़ी जानकारी

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर 2 से 3 साल में एक फिल्म करती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं। 'स्त्री' बनकर तो वह पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। अब लोग उन्हें इच्छाधारी नागिन बनते हुए देखेंगे। इस फिल्म का ऐलान तो पहले हाे चुका था, अब इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आया है जो लोगों को उत्साहित कर देगा। दरअसल, निर्माता ज्यादा देर न करते हुए फिल्म 'नागिन' पर काम शुरू करने जा रहे हैं।