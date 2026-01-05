श्रद्धा कपूर 'नागिन' बनकर फिल्मी पर्दे पर मचाएंगी तबाही, आ गई सबसे बड़ी जानकारी

श्रद्धा कपूर 'नागिन' बनकर फिल्मी पर्दे पर मचाएंगी तबाही, आ गई सबसे बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर 2 से 3 साल में एक फिल्म करती हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं। 'स्त्री' बनकर तो वह पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। अब लोग उन्हें इच्छाधारी नागिन बनते हुए देखेंगे। इस फिल्म का ऐलान तो पहले हाे चुका था, अब इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आया है जो लोगों को उत्साहित कर देगा। दरअसल, निर्माता ज्यादा देर न करते हुए फिल्म 'नागिन' पर काम शुरू करने जा रहे हैं।
शूटिंग
अप्रैल, 2026 से शुरू हो जाएगी शूटिंग
टाइम्स नाउ के मुताबिक, श्रद्धा अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'नागिन' की शूटिंग अप्रैल, 2026 में शुरू कर देंगी। फिल्म निर्माता निखिल द्विवेदी ने 'नागिन' बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। इंडिया टुडे से बातचीत में निखिल ने खुलासा किया था कि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में 3 साल का वक्त लगा है। कहानी को फिर से 3 बार लिखा गया जिसके बाद फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हुई। फिलहाल 'नागिन' में श्रद्धा के अलावा कौन-कौन से सितारे होंगे, इसपर अभी जानकारी नहीं आई है।
ईथा
मार्च तक खत्म हो सकता है 'ईथा' का काम
श्रद्धा आगामी फिल्म 'ईथा' में व्यस्त चल रही हैं जो दिग्गज तमाशा और लावणी कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है। विक्की कौशल की 'छावा' के निर्देशक लक्ष्मण उतेकर, 'ईथा' का निर्देशन कर रहे हैं। मिड-डे से बातचीत में सूत्र ने बताया कि मार्च, 2026 तक फिल्म पूरी होने की संभावना है। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री को चोट आई थी, जिसके चलते काम कुछ दिनों के लिए टल गया था। हालांकि, श्रद्धा चोट से उबरकर दोबारा काम में जुट गई हैं।