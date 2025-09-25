'धड़क 2' अब OTT पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख पाएंगे
क्या है खबर?
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' इस साल 1 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस फिल्म ने दुनियाभर में 31.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। सिनेमाघरों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब 'धड़क 2' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं।
OTT
नेटफ्लिक्स पर देखें फिल्म
'धड़क 2' का प्रीमियर 26 सितंबर, 2025 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। निर्माताओं ने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, '2 दुनिया, 2 दिल और बस एक धड़क।' 'धड़क 2' का निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है, वहीं करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। इस रोमांटिक ड्रामा में तृप्ति ने विधि और सिद्धांत ने नीलेश की भूमिका निभाई है। आशीष चौधरी, विपिन शर्मा, मंजिरी पुपला, दीक्षा जोशी और आदित्य ठाकरे जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Do duniya. Do dil. Aur bas ek dhadak ❤️— Netflix India (@NetflixIndia) September 25, 2025
Watch Dhadak 2, out tomorrow on Netflix. #Dhadak2OnNetflix pic.twitter.com/DPwjpGnDI0