अब घर बैठ OTT पर देख पाएंगे 'धड़क 2' (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tripti_dimri)

'धड़क 2' अब OTT पर देगी दस्तक, जानिए कब और कहां देख पाएंगे

लेखन दीक्षा शर्मा 02:48 pm Sep 25, 202502:48 pm

क्या है खबर?

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क 2' इस साल 1 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस फिल्म ने दुनियाभर में 31.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। सिनेमाघरों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब 'धड़क 2' अपनी OTT रिलीज के लिए तैयार है। जो दर्शक इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए, वह अब इसे OTT पर देख सकते हैं।