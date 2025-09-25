कोंकणा सेन शर्मा की 'सर्च: द नैना मर्डर केस' का ट्रेलर जारी, कब और कहां देखें?
क्या है खबर?
अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा को पिछली बार फिल्म 'मेट्रो...इन दिनों' में देखा गया था, जिसमें उनकी जोड़ी पंकज त्रिपाठी के साथ बनी थी। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। पिछले कुछ दिनों से कोंकणा अपनी आगामी वेब सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस सीरीज के निर्देशक हैं रोहन सिप्पी। अब आखिरकार 'सर्च: द नैना मर्डर केस' का ट्रेलर रिलीज हो गया है।
ट्रेलर
कोंकणा का दिखा धांसू अवतार
सीरीज में कोंकणा ACP संयुक्ता दास की भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में उनका धांसू अवतार दिख रहा है। कोंकणा एक मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाती दिख रही हैं। निर्माताओं ने ट्रेलर साझा करते हुए लिखा, 'इस दलदल में सब शक के घेरे में हैं, यहां कोई बेकसूर नहीं।' इस सीरीज में श्रद्धा दास, वरुण ठाकुर, ध्रुव सहगल और शिव पंडित जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीरीज का प्रीमियर 10 अक्टूबर, 2025 से जियो हॉटस्टार पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Iss daldal mein sab shaq ke ghere mein hain, yahan koi beqasoor nahi!— JioHotstar (@JioHotstar) September 25, 2025
Hotstar Specials, Search: The Naina Murder Case Streaming from 10th October only on JioHotstar. #SearchTheNainaMurderCase@ApplauseSocial #HighgateEntertainment @nairsameer @deepaksegal @darbar_mansi… pic.twitter.com/YPJTOiGuSZ