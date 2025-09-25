कोंकणा सेन शर्मा की 'सर्च: द नैना मर्डर केस' का ट्रेलर जारी, कब और कहां देखें?

ट्रेलर

कोंकणा का दिखा धांसू अवतार

सीरीज में कोंकणा ACP संयुक्ता दास की भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में उनका धांसू अवतार दिख रहा है। कोंकणा एक मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाती दिख रही हैं। निर्माताओं ने ट्रेलर साझा करते हुए लिखा, 'इस दलदल में सब शक के घेरे में हैं, यहां कोई बेकसूर नहीं।' इस सीरीज में श्रद्धा दास, वरुण ठाकुर, ध्रुव सहगल और शिव पंडित जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीरीज का प्रीमियर 10 अक्टूबर, 2025 से जियो हॉटस्टार पर होगा।