शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' पर दिल्ली धमाके का असर, 'धुरंधर' का ट्रेलर भी टला
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन अभिनीत आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा बाकी है, जिसे दिल्ली में पूरा किया जाना था। दिल्ली बम धमाके और वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माताओं ने अपनी योजना को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। उधर, रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज आयोजन भी रद्द किया गया है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों से जुड़ा ताजा अपडेट।
कॉकटेल 2
'कॉकटेल 2' की शूटिंग आगे बढ़ाई गई
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "शाहिद, कृति और रश्मिका के साथ 12 नवंबर से दिल्ली में शूटिंग के लिए आने वाले थे। निर्माताओं ने 12 नवंबर से शुरू होने वाले 7 दिनों के लिए दिल्ली में कार्यक्रम की योजना बनाई थी।" कार्यक्रम आगे क्यों बढ़ा? यह पूछने पर सूत्र ने कहा, "वायु प्रदूषण का संकट एक कारण है और फिर दिल्ली बम धमाकों के बाद बढ़े तनाव के कारण यह फैसला लिया गया।"
धुरंधर
'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज भी रद्द
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज कार्यक्रम 12 नवंबर को होना तय था। टीम ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना को रद्द कर दिया गया है। पोस्ट में लिखा, 'दिल्ली धमाके से पीड़ित परिवारों के सम्मान में 12 नवंबर को होने वाला 'धुरंधर' ट्रेलर लॉन्च स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख और जानकारी जल्द साझा की जाएगी।' रणवीर अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
OFFICIAL UPDATE... #DhurandharTrailer | #Dhurandhar | #JioStudios | #RanveerSingh pic.twitter.com/gj7e9v9MxE— taran adarsh (@taran_adarsh) November 11, 2025