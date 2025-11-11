शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' पर दिल्ली धमाके का असर, 'धुरंधर' का ट्रेलर भी टला

कॉकटेल 2

'कॉकटेल 2' की शूटिंग आगे बढ़ाई गई

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े सूत्र ने कहा, "शाहिद, कृति और रश्मिका के साथ 12 नवंबर से दिल्ली में शूटिंग के लिए आने वाले थे। निर्माताओं ने 12 नवंबर से शुरू होने वाले 7 दिनों के लिए दिल्ली में कार्यक्रम की योजना बनाई थी।" कार्यक्रम आगे क्यों बढ़ा? यह पूछने पर सूत्र ने कहा, "वायु प्रदूषण का संकट एक कारण है और फिर दिल्ली बम धमाकों के बाद बढ़े तनाव के कारण यह फैसला लिया गया।"