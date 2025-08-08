दर्शकों को नहीं पसंद आई 'सन ऑफ सरदार 2' (तस्वीर: एक्स/@ajaydevgn)

बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, सातवें दिन का कारोबार रहा सबसे कम

लेखन दीक्षा शर्मा 09:38 am Aug 08, 202509:38 am

क्या है खबर?

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया है। पहले दिन से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। अब 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।