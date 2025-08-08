बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, सातवें दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया है। पहले दिन से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए तरसती नजर आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ फिल्म का कारोबार घटता जा रहा है। अब 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई के सातवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो अब तक का सबसे कम कारोबार है।
कमाई
'सन ऑफ सरदार 2' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को 1.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 32.89 करोड़ रुपये हो गया है। 'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान पंजाबी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। उन्हें 'हरजीता' और 'काली जोट्टा' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है।
सन ऑफ सरदार 2
'सन ऑफ सरदार 2' में दिख रहे ये कलाकार
'सन ऑफ सरदार 2' में अजय की जोड़ी मृणाल ठाकुर के साथ बनी है, जो राबिया का किरदार निभा रही हैं। अजय के साथ यह उनकी पहली फिल्म है। दर्शकों को दोनों की जोड़ी पसंद आ रही है। इस फिल्म में नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। अजय ने खुद इस फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है।