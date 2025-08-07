बॉक्स ऑफिस: 'धड़क 2' को नसीब नहीं हो रहे दर्शक, आखिरी सांसे गिन रही फिल्म
क्या है खबर?
तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'धड़क 2' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपनी आखिरी सांसे गिनती नजर आ रही हैं। इस रोमांटिक फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही है। हर दिन फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'धड़क 2' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो बेहद निराशाजनक हैं।
कमाई
'धड़क 2' का हाल-बेहाल
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'धड़क 2' ने रिलीज के छठे दिन 1 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 6 दिन में इस फिल्म ने केवल 15.40 करोड़ रुपये ही कमाए हैं। 'धड़क 2' ने 3.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर औसत शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 4.15 करोड़ रुपये कमाए। चौथे दिन इस फिल्म ने 1.35 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 1.65 करोड़ रुपये जुटाए।
करण जौहर हैं इस फिल्म के निर्माता
'धड़क 2' के निर्देशन की कमान शाजिया इकबाल ने संभाली है, वहीं करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। इस फिल्म में आशीष चौधरी, विपिन शर्मा, मंजिरी पुपला, दीक्षा जोशी और आदित्य ठाकरे जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। इस रोमांटिक ड्रामा में तृप्ति ने विधि और सिद्धांत ने नीलेश की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनके इमोशनल और इंटेंस सीन दर्शकों को गहराई से छू रहे हैं। यह तृप्ति और सिद्धांत के बीच पहला सहयोग है।