'धड़क 2' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@tripti_dimri)

बॉक्स ऑफिस: 'धड़क 2' को नसीब नहीं हो रहे दर्शक, आखिरी सांसे गिन रही फिल्म

लेखन दीक्षा शर्मा 11:47 am Aug 07, 202511:47 am

क्या है खबर?

तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म 'धड़क 2' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल है। यह फिल्म सिनेमाघरों में अपनी आखिरी सांसे गिनती नजर आ रही हैं। इस रोमांटिक फिल्म से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही है। हर दिन फिल्म की कमाई घटती जा रही है। अब 'धड़क 2' की कमाई के छठे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो बेहद निराशाजनक हैं।