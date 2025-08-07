बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, छठे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका
क्या है खबर?
अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। उनकी यह फिल्म 1 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी और इसे समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह पहले दिन से ही दर्शकों के लिए तरसी दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई में गिरावट दर्ज हो रही है। आइए जानें फिल्म ने छठे दिन कैसा प्रदर्शन किया।
कमाई
'सन ऑफ सरदार 2' का अब तक का कारोबार जानिए
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'सन ऑफ सरदार 2' ने अपनी रिलीज के छठे दिन 1.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 31.50 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ने 7.25 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था, वहीं दूसरे दिन यह फिल्म 8.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 9.25 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन इस फिल्म ने 2.35 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाए।
सन ऑफ सरदार 2
मृणाल ठाकुर के साथ बनी है अजय की जोड़ी
'सन ऑफ सरदार 2' में अजय की जोड़ी पहली बार अभिनेत्री मृणाल ठाकुर के साथ बनी है, जो राबिया का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में नीरू बाजवा, रोशनी वालिया, कुब्रा सैत, दीपक डोबरियाल, साहिल मेहता, चंकी पांडे और रवि किशन जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। 'सन ऑफ सरदार 2' के निर्देशन की कमान पंजाबी सिनेमा के जाने-माने निर्देशक विजय कुमार अरोड़ा ने संभाली है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा है।