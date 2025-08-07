दर्शकों के लिए तरस रही 'सन ऑफ सरदार 2' (तस्वीर: एक्स/@ajaydevgn)

बॉक्स ऑफिस: 'सन ऑफ सरदार 2' की हालत पस्त, छठे दिन का कारोबार जानकर लगेगा झटका

लेखन दीक्षा शर्मा 11:04 am Aug 07, 202511:04 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। उनकी यह फिल्म 1 अगस्त को दर्शकों के बीच आई थी और इसे समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह पहले दिन से ही दर्शकों के लिए तरसी दिख रही है। हर गुजरते दिन के साथ 'सन ऑफ सरदार 2' की कमाई में गिरावट दर्ज हो रही है। आइए जानें फिल्म ने छठे दिन कैसा प्रदर्शन किया।