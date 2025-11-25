'भाभीजी घर पर हैं' से शुभांगी अत्रे की हुई विदाई, शो में लौटेंगी पुरानी 'अंगूरी भाभी'
क्या है खबर?
टीवी का चर्चित कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' कई साल से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। इन सालों में चेहरे ताे कई बदले, लेकिन किरदार आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। ताजा जानकारी आ रही है कि अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने करीब 10 साल बाद इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया है। खबरें तो काफी समय से आ रही थीं, लेकिन अब अभिनेत्री ने खुद इन खबरों की पुष्टि कर दी है।
खुलासा
नए किरदार निभाना चाहती हैं शुभांगी
बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में शुभांगी ने कहा, "मैंने हमेशा मिसेज कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफर आन, बान और शान से शुरू होगा और ठीक वैसे ही खत्म भी होगा। मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं इसे एक वरदान के रूप में देखती हूँ क्योंकि एक कलाकार के तौर पर, मैं नए किरदार तलाशना चाहती हूं। मेरा विचार यहां से बाहर निकलने और काम की तलाश शुरू करने का है।"
अंगूरी भाभी
पुरानी 'अंगूरी भाभी' की होगी वापसी
2016 में शिल्पा शिंदे के बाहर होने के बाद, शुभांगी 'भाभीजी घर पर हैं' का हिस्सा बनी थीं। तब से वह 'अंगूरी भाभी' के किरदार में दर्शकों का मनोरंजन करती आई हैं। हालांकि, अब पुरानी 'अंगूरी भाभी' यानी शिल्पा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं शिल्पा और शो के 2.0 वर्जन के लिए पूरी टीम को शुभकामनाएं देती हूं। वह शानदार अदाकारा हैं।" इधर, प्रशंसकों का शुभांगी द्वारा शो छोड़ने की खबर से दिल टूट गया है।