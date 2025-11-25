'भाभीजी घर पर हैं' से शुभांगी अत्रे की हुई विदाई

'भाभीजी घर पर हैं' से शुभांगी अत्रे की हुई विदाई, शो में लौटेंगी पुरानी 'अंगूरी भाभी'

लेखन ज्योति सिंह 04:31 pm Nov 25, 202504:31 pm

क्या है खबर?

टीवी का चर्चित कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं' कई साल से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। इन सालों में चेहरे ताे कई बदले, लेकिन किरदार आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। ताजा जानकारी आ रही है कि अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने करीब 10 साल बाद इस शो को पूरी तरह से छोड़ दिया है। खबरें तो काफी समय से आ रही थीं, लेकिन अब अभिनेत्री ने खुद इन खबरों की पुष्टि कर दी है।