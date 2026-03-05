श्रेया घोषाल नकली गायकी पर भड़कीं, बोलीं- ये आलस की हद, दर्शकों को बेवकूफ मत बनाओ

अक्सर दर्शक सोशल मीडिया पर उन गायकों की आलोचना करते रहे हैं, जो लाइव कॉन्सर्ट के भारी-भरकम पैसे लेकर भी स्टेज पर असली गायकी के बजाय 'लिप-सिंकिंग' (रिकॉर्डेड गाने पर केवल होंठ हिलाना) का सहारा लेते हैं। अब इस मुद्दे पर अपनी जादुई आवाज के लिए मशहूर दिग्गज गायिका श्रेया घोषाल ने भी चुप्पी तोड़ी है। अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर श्रेया ने स्टेज पर 'लिप-सिंकिंग' करने की इस प्रथा को आलस भरा काम करार दिया है।

दाे टूक "ये सिर्फ आलस है, आपने मेहनत नहीं की" श्रेया ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा, "ये सिर्फ एक आलस भरा काम है। आपने मेहनत नहीं की। मेरी व्यक्तिगत राय में ये गायन का सही तरीका नहीं है।" उन्होंने बताया, "कुछ गायक स्टेज पर जैसे-तैसे परफॉर्म कर देते हैं, बिना किसी तय मापदंड या सुरों की शुद्धता का ध्यान रखे। लाइव शो में अपनी परफॉर्मेंस के स्तर को बरकरार न रखना भी दर्शकों के साथ नाइंसाफी है। आप दर्शकों को धोखा दे रहे हैं।"

बदलाव श्रेया ने तकनीक के युग में संगीत के मानकों पर जताई चिंता श्रेया कहती हैं कि अगर उनकी कोई गायकी खराब हुई है तो उसे सार्वजनिक रूप से बजते देख उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उनका मानना है कि जो गाना वो खुद नहीं सुन सकतीं, वो जनता को कैसे सुना सकती हैं। श्रेया मानती हैं कि भले ही आजकल दर्शकों को तकनीक (जैसे ऑटो-ट्यून) वाली चीजें पसंद आ रही हों, लेकिन एक सच्चे कलाकार को भीड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसे अपने संगीत के ऊंचे मानकों को बनाए रखना चाहिए।

