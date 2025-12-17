श्रीलीला ने AI दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई

श्रीलीला को किस बात पर आया गुस्सा? दर्ज कराई शिकायत; प्रशंसकों से किया ये अनुरोध

लेखन ज्योति सिंह 06:15 pm Dec 17, 202506:15 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेत्री श्रीलीला अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने AI के दुरुपयोग, खासतौर पर AI निर्मित अपनी फर्जी तस्वीरों और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेत्री ने पोस्ट के जरिए प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वह AI निर्मित बकवास का समर्थन करना बंद कर दें। श्रीलीला ने लिखा, 'तकनीक का उपयोग और दुरुपयोग करने में अंतर होता है।'