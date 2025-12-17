श्रीलीला को किस बात पर आया गुस्सा? दर्ज कराई शिकायत; प्रशंसकों से किया ये अनुरोध
क्या है खबर?
मशहूर अभिनेत्री श्रीलीला अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने AI के दुरुपयोग, खासतौर पर AI निर्मित अपनी फर्जी तस्वीरों और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के खिलाफ आवाज उठाई है। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेत्री ने पोस्ट के जरिए प्रशंसकों से अनुरोध किया है कि वह AI निर्मित बकवास का समर्थन करना बंद कर दें। श्रीलीला ने लिखा, 'तकनीक का उपयोग और दुरुपयोग करने में अंतर होता है।'
उम्मीद
श्रीलीला ने साथ देने का निवेदन किया
श्रीलीला ने पोस्ट में लिखा, 'मेरी राय में, तकनीक में प्रगति का मकसद जिंदगी को सरल बनाना है, न कि मुश्किल बनाना। हर लड़की एक बेटी, पोती, बहन, दोस्त या सहकर्मी है, भले उसने कला को पेशा चुना हो। मैं हमेशा से हर बात हल्के में लेती आई हूं और अपनी दुनिया में जीती रही हूं, लेकिन यह बेहद परेशान करने वाला और दिल दहलाने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि कृपया हमारा साथ दें।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
दुरुपयोग
AI दुरुपयोग के खिलाफ उठी आवाज
श्रीलीला से पहले, प्रियंका अरुल मोहन ने AI दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था, "कुछ AI तस्वीरें, जिनमें मुझे गलत तरीके से दिखाया गया है, प्लीज इसे शेयर करना या फैलाना बंद करें। AI का इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए होना चाहिए, न कि गलत सूचना फैलाने के लिए।" जाहिर है कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी की AI जेनरेटेड तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं। इनके खिलाफ सितारे कई बार पहले भी आवाज उठा चुके हैं।