शिल्पा शिंदे का पुराने आरोपों पर चौंकाने वाला कबूलनामा, बोलीं- यौन उत्पीड़न का आरोप गलत था, मजबूरी में उठाया था कदम

शिल्पा का खुलासा

शिल्पा ने आगे बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पूरी तरह फंस गई हैं। इसकी वजह यह थी कि निर्माता को इंडस्ट्री से कोई खास समर्थन नहीं मिल रहा था और उनके अपने कानूनी ज्ञान ने उन्हें FIR दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया।

आखिर में, यह मामला सुलझ गया और शिल्पा को उनकी बकाया राशि भी मिल गई। एक दिवंगत राइटर की इच्छा पूरी करने के मकसद से उन्होंने कई साल बाद शो की टीम में फिर से वापसी की।

शिल्पा का कहना है कि एक दशक से ज्यादा समय से चले आ रहे मतभेदों के बाद अब दोनों पक्षों के बीच रिश्ते काफी सुधर गए हैं।