शिल्पा शेट्टी का 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले के बीच बड़ा फैसला, बंद किया रेस्तरां बैस्टियन

शिल्पा शेट्टी के लिए पिछले कुछ दिन मुश्किल भरे रहे। उन पर एक व्यापारी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस बीच शिल्पा ने बांद्रा में स्थित अपने मशहूर रेस्तरां बैस्टियन को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये रेस्तरां मुंबई की नाइटलाइफ का अहम हिस्सा माना जाता था। खासकर सी-फूड के लिए मशहूर बैस्टियन सिर्फ खाने का अड्डा नहीं, बल्कि फिल्मी सितारों और बिजनेस जगत की हस्तियों की मुलाकातों का केंद्र भी था।

पोस्ट रेस्तरां के बंद होने के शिल्पा ने बताया एक युग का अंत शिल्पा ने अब इसके बंद होने की जानकारी खुद उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा, 'ये गुरुवार एक युग के अंत जैसा होगा, क्योंकि मुंबई का एक सबसे शानदार डेस्टिनेशन अब बंद होने जा रहा है।' उन्होंने बताया कि बैस्टियन ने उन्हें और शहर को अनगिनत यादें दीं। इस मौके पर वह एक खास नाइट आयोजित करेंगी, जिसमें पुराने ग्राहकों के साथ उन पलों का जश्न मनाया जाएगा।

शुरुआत नई शुरुआत करने जा रहीं शिल्पा हालांकि शिल्पा ने यह भी साफ किया कि यह ब्रांड पूरी तरह खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि बैस्टियन एट द टॉप नाम से इसका नया चैप्टर शुरू होगा। यहां नए अनुभव और नई ऊर्जा के साथ यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। बता दें कि फिटनेस क्वीन शिल्पा अभिनेत्री होने के साथ-साथ एक कुशल बिजनेसवुमन भी हैं। उन्होंने साल 2019 में बैस्टियन के संस्थापक रंजीत बिंद्रा के साथ मिलकर इस पर निवेश किया था।

कूमक शिल्पा कैसे बनी थीं बैस्टियन की सह-संस्थापक? शिल्पा ने खुद बताया था कि कैसे वो अभिनेत्री से देश की नंबर 1 रेस्तरां चेन की मालकिन बनीं। उन्होंने बताया, "ये बस हो गया। मैं और राज अक्सर बांद्रा में बैस्टियन जाते थे। इसके मालिक रंजीत बिंद्रा को राज पहले से ही जानते थे। वो अपना बिजनेस बढ़ाने की तलाश में थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, हमने इस पर पर निवेश कर लिया।" कहा जाता है कि इस रेस्तरां से शिल्पा तगड़ी कमाई करती थीं।