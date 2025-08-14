कियारा आडवाणी की पिछली 5 फिल्मों का हाल जानिए, आखिरी वाली का हुआ बुरा हश्र

अभिनेत्री कियारा आडवाणी पिछले काफी समय से फिल्म 'वॉर 2' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उनकी यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। अयान मुखर्जी फिल्म के निर्देशक हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों की तरफ हरी झंडी मिली। आइए जानें कियारा की पिछली 5 फिल्मों ने कैसा प्रदर्शन किया।

#1 'गेम चेंजर' कियारा पिछली बार फिल्म 'गेम चेंजर' में नजर आई थीं, जिसके हीरो राम चरण हैं। यह फिल्म 10 जनवरी, 2025 को रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। कियारा और राम चरण की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 350 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'गेम चेंजर' ने दुनियाभर में 186.25 करोड़ रुपये कमाए थे। यह फिल्म ZEE5 पर उपलब्ध है।

#2 'सत्यप्रेम की कथा' कियारा साल 2023 में फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' लेकर आई थीं। इसमें उनकी जोड़ी कार्तिक आर्यन के साथ बनी थी, जिसे खूब सराहा गया। समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। 'सत्यप्रेम की कथा' ने दुनियाभर में 118.5 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इस फिल्म को बनाने में 60 करोड़ रुपये लगे थे। इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#3 'जुगजुग जीयो' राज मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'जुगजुग जियो' में कियारा की जोड़ी वरुण धवन के साथ बनी थी। इसमें अनिल कपूर, नीतू कपूर और मनीष पॉल जैसे कलाकार भी नजर आए थे। 'जुगजुग जियो' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 84.11 करोड़ रुपये जुटाए थे, वहीं दुनियाभर में यह 137.5 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये था। साल 2022 में आई फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

#4 'भूल भुलैया 2' इस फेहरिस्त में चौथा नाम फिल्म 'भूल भुलैया 2' का है, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी यह फिल्म 20 मई, 2022 को रिलीज हुई थी। कार्तिक आर्यन इस फिल्म के हीरो थे, वहीं तब्बू ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। 'भूल भुलैया 2' ने भारत में 184.32 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 265.5 करोड़ रुपये जुटाए थे। फिल्म का बजट केवल 80 करोड़ रुपये था। फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।