राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के खाते में डाले 15 करोड़ रुपये? वकील ने दिया जवाब
क्या है खबर?
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। मुंबई के एक कारोबारी ने इस जोड़े पर 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। हाल ही में धोखाधड़ी मामले में EOW ने दावा किया था कि शिल्पा को 10 साल पहले राज से 15 करोड़ रुपये मिले थे। अब इस पर शिल्पा के वकील ने प्रतिक्रिया दी।
वकील
यह जानकारी फर्जी है- वकील
शिल्पा के वकील ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि राज ने अभिनेत्री के खाते में 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। उन्होंने कहा, "हमें पता चला कि मेरी मुवक्किल शिल्पा शेट्टी को 10 साल पहले अपने पति राज कुंद्रा से एक लेन-देन के लिए 15 करोड़ रुपये मिले थे, जिसकी कथित तौर पर EOW द्वारा जांच की जा रही है। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि ये जानकारी पूरी तरह से फर्जी है।"
मामला
इन हस्तियों का नाम भी शामिल
शिल्पा के वकील ने आगे कहा, "मेरे मुवक्किल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी जांच करेंगे। मेरे मुवक्किल को ऐसी कोई राशि कभी नहीं मिली और इस समय हम और कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।" बता दें कि धोखाधड़ी मामले में बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर का नाम भी सामने आ चुका है। EOW जल्द ही तीनों हस्तियों से पूछताछ कर सकती है।