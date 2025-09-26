राज कुंद्रा से शिल्पा शेट्टी को नहीं मिले 15 करोड़ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@theshilpashetty)

राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के खाते में डाले 15 करोड़ रुपये? वकील ने दिया जवाब

लेखन दीक्षा शर्मा 02:24 pm Sep 26, 202502:24 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा पिछले कुछ दिनों से विवादों में हैं। मुंबई के एक कारोबारी ने इस जोड़े पर 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। हाल ही में धोखाधड़ी मामले में EOW ने दावा किया था कि शिल्पा को 10 साल पहले राज से 15 करोड़ रुपये मिले थे। अब इस पर शिल्पा के वकील ने प्रतिक्रिया दी।