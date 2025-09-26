अनन्या पांडे ने साझा की चंकी पांडे की अनदेखी तस्वीर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ananyapanday)

अनन्या पांडे ने साझा की पिता चंकी पांडे की अनदेखी तस्वीर, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

लेखन दीक्षा शर्मा 01:36 pm Sep 26, 202501:36 pm

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे 63 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने पिता को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अनन्या ने इंस्टाग्राम पर चंकी की एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जिसमें वह पत्नी भावना पांडे और दोनों बेटियों के साथ दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में अनन्या ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो पापा।' इसके साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी साझा किया है।