अनन्या पांडे ने साझा की पिता चंकी पांडे की अनदेखी तस्वीर, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
अनन्या पांडे ने साझा की चंकी पांडे की अनदेखी तस्वीर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ananyapanday)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 26, 2025
01:36 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता चंकी पांडे 63 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री अनन्या पांडे ने अपने पिता को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अनन्या ने इंस्टाग्राम पर चंकी की एक अनदेखी तस्वीर साझा की है, जिसमें वह पत्नी भावना पांडे और दोनों बेटियों के साथ दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में अनन्या ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो पापा।' इसके साथ उन्होंने दिल वाला इमोजी साझा किया है।

काम

पिछली बार 'सन ऑफ सरदार 2' में दिखे थे चंकी

काम के मोर्चे पर बात करें तो चंकी को पिछली बार अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को काफी पसंद किया। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। उधर अनन्या जल्द ही फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी, जिसके हीरो कार्तिक आर्यन हैं। इसके अलावा अनन्या के पास फिल्म 'चांद मेरा दिल' भी है।