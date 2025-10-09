तब्बू 27 साल बाद आईं नागार्जुन के साथ, सुपरस्टार की 100वीं फिल्म के लिए मिलाया हाथ

साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी अपनी 100वीं फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, जिसका नाम 'किंग 100' बताया जा रहा है। साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी मशहूर नागार्जुन पिछली बार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में नजर आए थे और खूब वाहवाही लूटी थी। अब उनकी फिल्म 'किंग 100' से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद उनके प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। खबर है कि तब्बू फिल्म का हिस्सा बन गई हैं।

रिपोर्ट फिल्म में बेहद अहम भूमिका निभाएंगी तब्बू 123 तेलुगू के मुताबिक, तब्बू से जब इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट और इसमें अपना किरदार पसंद आया है। इस फिल्म में तब्बू के साथ नागार्जुन को रोमांस करते नहीं देखा जाएगा, बल्कि उन्हें इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया है। तब्बू और नागार्जुन पर्दे पर पहले भी धमाल मचा चुके हैं। ऐसे में ये फिल्म उनके प्रशंसकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं।

फिल्में इन फिल्मों में साथ काम कर चुके नागार्जुन और तब्बू तब्बू और नागार्जुन की जोड़ी ने दर्शकों के बीच अपना खूब जादू चलाया था। आखिरी बार उन्हें साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'आविदा मां आविदे' में देखा गया था। फिल्म को तमिल भाषा में डब किया गया था, वहीं हिंदी में 'बीवी नंबर 2' नाम से इसका रीमेक बनाया गया था। इससे पहले नागार्जुन और तब्बू तेलुगू रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'निन्ने पेलाडाटा' के लिए साथ आए थे। उधर नागार्जुन की कॉमेडी फिल्म 'सिसिंदरी' में तब्बू ने कैमियो किया था।

अफेयर नागार्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में रहीं तब्बू नागार्जुन और तब्बू अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में रहे। नागार्जुन ने पहली शादी लक्ष्मी तो दूसरी शादी अमला अक्किनेनी से की। इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में तब्बू को एंट्री दी। बताया जाता है कि दोनों ने करीब 10 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। हालांकि, नागार्जुन के शादीशुदा होने के चलते उनके इस रिश्ते को कोई मंजिल नहीं मिल पाई। अभिनेता ने खुद एक इंटरव्यू में तब्बू के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया था।