शीतल ठाकुर ने पति विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर दी बधाई, लिखी ये बात

कैप्शन

मुझे गर्व करने का एक और कारण दिया- शीतल

शीतल ने इंस्टाग्राम पर विक्रांत के साथ एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, 'जब मुझे लगता है कि मैं इससे अधिक गर्व नहीं कर सकती, तो आपने मुझे गर्व करने का एक और कारण दे दिया। आपके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई। आप जहां भी जाते हैं, वहां आपकी सबसे जोरदार चीयरलीडर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है।' बता दें, विक्रांत के अलावा शाहरुख खान को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।