शीतल ठाकुर ने पति विक्रांत मैसी को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर दी बधाई, लिखी ये बात
क्या है खबर?
विक्रांत मैसी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का खिताब अपने नाम किया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी सुपरहिट फिल्म '12वीं फेल' के लिए मिला है, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। खास बात यह है कि 12 साल के करियर में यह विक्रांत का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। अब विक्रांत की पत्नी और अभिनेत्री शीतल ठाकुर ने अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। आइए जानें उन्होंने क्या लिखा।
कैप्शन
मुझे गर्व करने का एक और कारण दिया- शीतल
शीतल ने इंस्टाग्राम पर विक्रांत के साथ एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, 'जब मुझे लगता है कि मैं इससे अधिक गर्व नहीं कर सकती, तो आपने मुझे गर्व करने का एक और कारण दे दिया। आपके पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई। आप जहां भी जाते हैं, वहां आपकी सबसे जोरदार चीयरलीडर बनना मेरे लिए सम्मान की बात है।' बता दें, विक्रांत के अलावा शाहरुख खान को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
