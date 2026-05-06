सेंसर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती के बाद अब फिल्म जगत की संभालेंगे कमान मनोरंजन May 06, 2026

प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शशि शेखर वेम्पति को अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र रहे वेम्पति के नाम प्रसार भारती के सबसे कम उम्र के और पहले गैर-सरकारी CEO होने का गौरव दर्ज है। साल 2017 से 2022 के बीच उनके कार्यकाल के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे संस्थानों में तकनीकी और रणनीतिक रूप से कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले थे। अब फिल्म जगत में सेंसरशिप और प्रमाणन की कमान उनके हाथों में होगी।