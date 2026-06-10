रॉयल अल्बर्ट हॉल में गूंजी भारतीय बेटी की आवाज, शैनन के ने रचा इतिहास, बनीं सबसे कम उम्र की कलाकार

कॉन्सर्ट ने पीढ़ियों के बीच जुड़ाव बनाया

इस कॉन्सर्ट में 90 के दशक के पुराने बॉलीवुड हिट गाने और नए पॉप संगीत का शानदार मेल था। इसने पुराने और आज के दौर, दोनों पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों को एक-दूसरे से जोड़ा।

शो का समापन दर्शकों के प्यार से हुआ। इस मौके पर शैनन ने कहा, 'अपने पिता के साथ इस मंच को साझा करना और दर्शकों का इतना प्यार पाना इस पल को सचमुच कभी न भूलने वाला बना गया है।'