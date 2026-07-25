शमिता शेट्टी को हुई थी ये बीमारी, सर्जरी के बाद डॉक्टर ने दी थी वापसी की चेतावनी

शमीता ने यह भी बताया कि उन्हें 5 किलो वजन कम करने में 2 साल लग गए। इस पूरे अनुभव ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला।

एक विशेषज्ञ ने समझाया कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से नहीं हटाया जाए, तो यह दोबारा हो सकता है। सिर्फ सर्जरी ही हमेशा पक्का इलाज नहीं होती, यहां तक कि हिस्टेरेक्टॉमी के बाद भी यह बीमारी वापस आ सकती है।

उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना कितना जरुरी है और हमें एक-दूसरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।