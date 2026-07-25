शमिता शेट्टी को हुई थी ये बीमारी, सर्जरी के बाद डॉक्टर ने दी थी वापसी की चेतावनी
शमीता शेट्टी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट पर अपनी एंडोमेट्रियोसिस की लड़ाई और उसके बाद हुई सर्जरी के बारे में खुलकर बात की।
उन्होंने बताया कि सर्जरी से पहले उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी और मन में डर था कि कहीं यह बीमारी फिर से न लौट आए।
उन्होंने हंसते हुए बताया कि ठीक होने में उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल हुई। कुछ समय तक तो वे एक बुजुर्ग महिला की तरह चलती थीं। कुछ हफ्तों में ठीक होने की बजाय, उन्हें सामान्य महसूस करने में ही कई महीने लग गए।
शमीता को हुई थी एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमरी
शमीता ने यह भी बताया कि उन्हें 5 किलो वजन कम करने में 2 साल लग गए। इस पूरे अनुभव ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला।
एक विशेषज्ञ ने समझाया कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को पूरी तरह से नहीं हटाया जाए, तो यह दोबारा हो सकता है। सिर्फ सर्जरी ही हमेशा पक्का इलाज नहीं होती, यहां तक कि हिस्टेरेक्टॉमी के बाद भी यह बीमारी वापस आ सकती है।
उनकी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेना कितना जरुरी है और हमें एक-दूसरे का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।