वीर हिरानी तैयार, हीरोइन भी मिल गई; जानिए राजकुमार हिरानी के बेटे पर कौन लगाएगा दांव

राजकुमार हिरानी ने 'मुन्ना भाई' से लेकर '3 इडियट्स' और 'संजू' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। कहानी कहने की उनकी बेमिसाल शैली ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे भरोसेमंद और नामचीन निर्देशक बनाया है। अब इसी दिग्गज निर्देशक का बेटा वीर हिरानी फिल्मी मैदान में उतरने को तैयार हैं। वीर पूरी तैयारी के साथ बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाले हैं। उनकी पहली फिल्म सीधे OTT पर रिलीज होगी।

रिपोर्ट शकुन बत्रा को मिली वीर को बॉलीवुड में लॉन्च करने की जिम्मेदारी बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, वीर की पहली फिल्म पर पैसा शकुन बत्रा लगाएंगे, जिन्होंने पिछली बार दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे के साथ फिल्म 'गहराइयां' बनाई थी। शकुन का सिनेमा आज के शहरी जीवन, रिश्तों और भावनाओं को बेहद संवेदनशील और वास्तविक अंदाज में पेश करता है। उनकी कहानियां खासतौर से युवा और शहरी दर्शकों से गहरा जुड़ाव बनाती है। यही वजह है कि अपने बेटे को फिल्मी दुनिया में लॉन्च करने की जिम्मेदारी हिरानी ने शकुन को सौंपी है।

तैयारी तेजी से चल रहा फिल्म पर काम शकुन की इस आने वाली फिल्म पर काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। टीम प्रोजेक्ट की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी तक निर्देशक का नाम और फिल्म से जुड़ी बाकी अहम जानकारियों को गुप्त रखा है। सूत्रों के अनुसार, फिल्म की शूटिंग शुरू करने की योजना 2026 की पहली तिमाही में बनाई गई है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच फिल्म का शूट शुरू हो जाएगा।

लीड हीरोइन वामिका गब्बी होंगी वीर की जोड़ीदार सूत्र ने बताया कि फिल्म की हीरोइन वामिका गब्बी होंगी। उन्होंने फिल्म में खासी दिलचस्पी भी दिखाई है। फिलहाल वो अपनी तारीखों पर काम कर रही हैं, ताकि इस फिल्म का हिस्सा बन सकें। शकुन के साथ काम करना कई कलाकारों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो ऐसी कहानियां बनाते हैं, जिनमें गहराई भी होती है और कलाकारों को खुद को साबित करने का भरपूर मौका भी मिलता है। इसी वजह से वामिका भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।

