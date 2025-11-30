LOADING...
'कांतारा' की तारीफ करते-करते बुरे फंसे रणवीर सिंह, फिसली जुबान या किया अपमान?

लेखन नेहा शर्मा
Nov 30, 2025
03:08 pm
क्या है खबर?

सोशल मीडिया रणवीर सिंह को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। IFFI के मंच से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता ने मां चामुंडा को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसने लोगों की भावनाओं को गहरा आहत कर दिया और देखते ही देखते रणवीर लोगों के निशाने पर आ गए। जहां एक तरफ उनसे माफी की मांग की जा रही है, वहीं रणवीर के फैंस का कहना है कि बात का खामखा बतंगड़ बनाया जा रहा है।

विवाद

एक क्लिप ने खड़ा किया विवाद

IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी इस बार कई बॉलीवुड और साउथ सितारों की मौजूदगी से और भी खास बन गई। इसी कार्यक्रम में रणवीर और 'कांतारा' के अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी भी साथ दिखे। दोनों सितारों ने मीडिया, दर्शकों और समारोह में मौजूद लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरीं। स्टेज पर बातचीत के दौरान रणवीर ने 'कांतारा' की जमकर सराहना की और ऋषभ के काम को अविश्वसनीय बताया, लेकिन इसी बीच सामने आए उनके एक क्लिप ने विवाद खड़ा कर दिया।

बयान

रणवीर ने मां चामुंडा को बताया 'फीमेल भूत'

रणवीर बोले कि वो 'कांतारा 3' में काम करने को तैयार हैं। बवाल तब हुआ, जब वो फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की नकल करते हैं। रणवीर बोले, "मैंने थिएटर में 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या ही कहूं, ऋषभ शेट्टी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। खासकर जब आपके अंदर फीमेल भूत प्रवेश करती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कहा कि रणवीर जिसे फीमेल भूत बता रहे हैं, वो मां चामुंडा देवी का किरदार था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए रणवीर सिंह का वीडियो

ट्रोलिंग

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे रणवीर

एक यूजर ने लिखा, 'भूत..? ये मां देवी का अपमान है।' दूसरे ने लिखा, 'रणवीर को सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। ये बेतुका था।' एक ने लिखा, 'वो कोई भूत नहीं थीं, वो खुद देवी थीं, ये आदमी कितना अनजान है।' लोग कह रहे हैं कि रणवीर ने ऐसा गलत शब्द बोलकर दैव का अपमान किया है। कुछ लोग उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग कर रहे हैं तो फैंस कह रहे कि उनकी जुबान फिसल गई होगी।

फिल्म

'कांतारा चैप्टर वन' के बारे में

'कांतारा चैप्टर वन' साल 2022 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। पहली फिल्म ने भारतीय सिनेमा में लोककथाओं, देव-परंपरा और भूत कोला की संस्कृति को जिस तरह पेश किया था, उसी विरासत को और गहराई देते हुए ऋषभ शेट्टी ने प्रीक्वल में कहानी को उसके मूल तक ले जाकर दिखाया है। इस फिल्म का निर्देशन भी ऋषभ ने ही किया है। फिल्म में मां चामुंडा सिर्फ देवी का रूप नहीं हैं, बल्कि कहानी की सबसे अहम किरदार हैं।

