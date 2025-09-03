'नंदू' से लेकर 'क्राइम मास्टर गोगो' तक, ये हैं शक्ति कपूर के 5 यादगार किरदार 

शक्ति कपूर बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने कभी खलनायक बनकर डराया तो कभी अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीत लिया। वह अपने अभिनय के दम पर दर्शकों को अपना मुरीद बनाने में कामयाब रहे। फिर चाहे वो 'नंदू सबका बंदू' हो या 'क्राइम मास्टर गोगो', हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। शक्ति 73 साल के हो गए हैं। आइए इस मौके पर हम आपको उनके 5 बेहतरीन किरदारों के बारे में बताते हैं।

#1 नंदू (राजा बाबू) साल 1994 में आई गोविंदा और करिश्मा कपूर की फिल्म 'राजा बाबू' में शक्ति ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में उन्होंने राजा बाबू (गोविंदा) के दोस्त नंदू का किरदार निभाया था। नंदू का लोकप्रिय संवाद, 'नंदू सबका बंधू' ने इस किरदार को अलग पहचान दिलाई थी। गोविंदा और शक्ति की जोड़ी को भी खूब वाहवाही मिली थी। इस फिल्म में अरुणा ईरानी, कादर खान और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है।

#2 क्राइम मास्टर गोगो (अंदाज अपना अपना) क्राइम मास्टर गोगो शक्ति के सबसे पसंदीदा किरदारों में शुमार है। साल 1994 की इस फिल्म और उनके किरदार को आज भी पसंद किया जाता है। क्राइम मास्टर गोगो का संवाद, 'आखें निकालकर गोटियां खेलूंगा' ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। इस फिल्म में आमिर खान, सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर और रवीना टंडन नजर आई थीं। रोमांस और ड्रामा से भरपूर इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#3 बटुकनाथ (चालबाज) श्रीदेवी, अनुपम खेर, सनी देओल और रजनीकांत की फिल्म 'चालबाज' में शक्ति ने बटुकनाथ लल्लनप्रसाद मालपनी उर्फ बलमा का किरदार निभाया था। फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, लेकिन अपने कॉमिक अंदाज से शक्ति ने इसे खास बना दिया। फिल्म में उनका डायलॉग 'मैं एक नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा हूं' काफी पसंद किया गया था। शक्ति का यह अंदाज मिमिक्री कलाकारों के बीच खूब लोकप्रिय है। यह फिल्म ZEE5 पर देखी जा सकती है।