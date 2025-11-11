LOADING...
दिल्ली धमाके से टूटा प्रियंका चोपड़ा का दिल, लिखा- मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ 
दिल्ली धमाके से टूटा प्रियंका चोपड़ा का दिल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@priyankachopra)

लेखन ज्योति सिंह
Nov 11, 2025
06:43 pm
क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके से पूरे देश में अशांति का माहौल है। हादसे में 8 लोगों की जान गई और कई घायल हुए हैं। इस दुखद घटना ने फिल्मी सितारों का दिल चीर दिया है। कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए दुख व्यक्त किया है। इसी क्रम में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हादसे में घायल लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए धमाके पर जवाब की उम्मीद जताई है।

पोस्ट

प्रियंका ने लोगों को दी ये सलाह

प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दिल्ली बम धमाके पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, 'लाल किले से आए दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ है। इतना डर, अफरा-तफरी और दिल टूट चुका है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और जान गंवाने वालों के लिए मेरी संवेदनाएं। जल्द ही कुछ जवाब मिलने की उम्मीद है। इस बीच कृपया सुरक्षित और सतर्क रहें।' अभिनेत्री का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट

