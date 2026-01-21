शाहिद कपूर का आलोचकों को करारा जवाब, बोले- अपनी चमड़ी मोटी है; कोई फर्क नहीं पड़ता

शाहिद कपूर की फिल्म ' ओ रोमियो ' के ट्रेलर ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। इसमें उन्हें डरावने गैंगस्टर के रोल में देख अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। शाहिद आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने न केवल कड़ी मेहनत की, बल्कि उन तीखे तानों को भी सहा है, जिन्होंने कई बार उनके करियर को 'खत्म' घषित कर दिया था। हाल ही में शाहिद ने अपने आलोचकों और 'ओ रोमियो' पर खुलकर बात की।

प्रतिक्रिया करियर खत्म होने की भविष्यवाणी करने वालों को शाहिद का जवाब शाहिद बोले, "कई बार लोगों ने कहा कि मैं खत्म हो गया हूं। दर्द होता है, पर मेरी चमड़ी मोटी है। गिरना बड़ी बात नहीं, आप कितनी जल्दी उठते हो, वो मायने रखता है। अगर खुद को बेचारा (पीड़ित) मान लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। गिरो, सीखो और खड़े हो जाओ। वो मत करो, जो चल रहा है। वो करो, जो आप करना चाहते हो। अगर सिर्फ नतीजे देखकर फैसले लोगे तो काम का मजा खत्म हो जाएगा।"

रजामंदी शाहिद ने ओ रोमियो के लिए क्यों की हां? अमर उजाला से शाहिद बोले, "मुझे डर था कि 'ओ रोमियो' इतनी प्रयोगात्मक न हो जाए कि आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए। हालांकि, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद अहसास हुआ कि इसमें प्रयोग से परे रोमांस है, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन है और ऐसा राेमांच है, जो आपको कुर्सी से बांधे रखेगा। सब कुछ इतना सटीक लगा कि मैंने तुरंत तय कर लिया कि मैं इस फिल्म को किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता।"

Advertisement

दो टूक पीआर स्टंट और नकारात्मक प्रचार पर शाहिद का प्रहार पीआर स्टंट और नकारात्मकता फैलाने वालों पर शाहिद बोले कि वो इन फालतू की हरकतों से कोसों दूर रहते हैं। उनके मुताबिक, क्रिएटिव लोग बच्चों की तरह नाजुक होते हैं और ऐसे 'गंदे गेम' उनकी रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। मैं बरसों से देख रहा हूं कि बॉलीवुड में क्या-क्या चलता है, लेकिन मैं किसी के गेम से प्रभावित नहीं होता। लोग जो करना चाहते हैं, उन्हें करने दें। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपने नियम बनाओ।"

Advertisement