'ओ रोमियो' का दमदार ट्रेलर जारी, खूंखार गैंगस्टर बनकर छाए शाहिद कपूर
क्या है खबर?
शाहिद कपूर की आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' ने रिलीज से पहले ही काफी चर्चाएं बटोर ली हैं। गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला से फिल्म की प्री-स्क्रीनिंग की मांग रखी है। उनका आरोप है कि निर्माताओं ने फिल्म में उनके दिवंगत पिता की जिंदगी का गलत चित्रण किया है। इन विवादों के बीच, 'ओ रोमियो' का ट्रेलर जारी हो गया है जिसमें शाहिद का एक्शन और रोमांस देखने लायक है।
ट्रेलर
'ओ रोमियो' में शाहिद का लुक जरा हटकर
'ओ रोमियो' के ट्रेलर में शाहिद को एक गैंगस्टर के किरदार में दिखाया गया है जो खुद को "हीरो" कहता है। एक बेरहम शख्स की तरह लोगों को मारता है और उसके बाद नाचता है। ट्रेलर में उनके खूंखार अंदाज के अलावा एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है जो तृप्ति डिमरी के साथ है। फिल्म में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल हैं। यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Ustra se panga nahi lene ka, shareer se aatma kaat ke le jaata hai.— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) January 21, 2026
Trailer Out Now!https://t.co/hmEQDzLIvA#SajidNadiadwala presents
A #VishalBhardwaj film#ORomeo in cinemas on 13th Feb, 2026.