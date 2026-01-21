'ओ रोमियो' का दमदार ट्रेलर जारी, खूंखार गैंगस्टर बनकर छाए शाहिद कपूर

ट्रेलर

'ओ रोमियो' में शाहिद का लुक जरा हटकर

'ओ रोमियो' के ट्रेलर में शाहिद को एक गैंगस्टर के किरदार में दिखाया गया है जो खुद को "हीरो" कहता है। एक बेरहम शख्स की तरह लोगों को मारता है और उसके बाद नाचता है। ट्रेलर में उनके खूंखार अंदाज के अलावा एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है जो तृप्ति डिमरी के साथ है। फिल्म में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल हैं। यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार है।