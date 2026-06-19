'कॉकटेल 2' ने दिल्ली में मचाया धमाका, एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़

'कॉकटेल 2' ने एडवांस बुकिंग से कमाए इतने करोड़

फिल्म के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 'कॉकटेल 2' ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से 5.57 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं।

साथ ही, फिल्म के पहले दिन की 1.62 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। यह नई कहानी प्यार, दोस्ती और उन तमाम उलझनों को बड़े पर्दे पर लाएगी, जिन्होंने पिछली फिल्म को भी लोगों का पसंदीदा बना दिया था।