महाभारत वाले 'अर्जुन' उर्फ शहीर शेख के हाथ लगी एक और फिल्म

निर्माता ने शुरू कर दी फिल्म की शूटिंग

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, DRS म्यूजिक अपनी आगामी परियोजना के लिए अभिनेता शहीर, विजय और इशिता को साथ लाया है। हालांकि, फिल्म का शीर्षक क्या होगा? इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग फिलहाल मसूरी और देहरादून जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों पर शुरू कर दी है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी खूबसूरत पहाड़ी जगहों पर की जाएगी। फिल्म में शहीर पहली बार अभिनेत्री इशिता संग इश्क फरमाते दिखेंगे।