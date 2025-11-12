महाभारत वाले 'अर्जुन' उर्फ शहीर शेख के हाथ लगी एक और फिल्म
क्या है खबर?
स्टार प्लस की महाभारत में 'अर्जुन' बनकर मशहूर हुए अभिनेता शहीर शेख अपनी नई फिल्म से दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे। इस काम में उनका साथ अनुभवी अभिनेता विजय राज देंगे। फिल्म के निर्देशन की कमान अंशुल चौबे ने संभाली है। फिल्म का निर्माण DRS म्यूजिक के तहत किया जाएगा। 'प्यार का पंचनामा' में अपने यादगार प्रदर्शन से चर्चा बटाेर चुकीं अभिनेत्री इशिता राज शर्मा भी फिल्म का हिस्सा हैं।
फिल्म
निर्माता ने शुरू कर दी फिल्म की शूटिंग
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, DRS म्यूजिक अपनी आगामी परियोजना के लिए अभिनेता शहीर, विजय और इशिता को साथ लाया है। हालांकि, फिल्म का शीर्षक क्या होगा? इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जाता है कि निर्माताओं ने फिल्म की शूटिंग फिलहाल मसूरी और देहरादून जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों पर शुरू कर दी है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी खूबसूरत पहाड़ी जगहों पर की जाएगी। फिल्म में शहीर पहली बार अभिनेत्री इशिता संग इश्क फरमाते दिखेंगे।
रिलीज
रिलीज को लेकर जानकारी आना बाकी
निर्माताओं ने अभी फिल्म की रिलीज तारीख का भी खुलासा नहीं किया है। इस पर जानकारी आना बाकी है। काम की बात करें तो शहीर को आखिरी बार फिल्म 'दो पत्ती' में देखा गया था। 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस फिल्म में उनके अलावा, काजोल और कृति सैनन भी थीं। दूसरी ओर, इशिता को 'प्यार का पंचानामा' फ्रेंचाइजी, 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'तू झूठी मैं मक्कार' जैसी फिल्मों में देखा गया है।