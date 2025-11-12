LOADING...
'अवतार: फायर एंड ऐश' पर आया ताजा अपडेट

जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' इस मामले में तोड़ेगी पिछला रिकॉर्ड, आई अहम जानकारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 12, 2025
12:55 pm
क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून की फिल्मों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का इंतजार है। हालांकि, रिलीज में ज्यादा वक्त रहा नहीं है। अब 'अवतार: फायर एंड ऐश' से जुड़ी ताजा जानकारी जो सामने आई है, जिसमे पता चला है कि यह फिल्म फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी।

अवधि

पिछली दोनों फिल्मों से लंबी होगी 'अवतार: फायर एंड ऐश'

फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की अवधि 3 घंटे 15 मिनट होगी। यह इस फ्रेंचाइजी की पिछली किस्तों में सबसे ज्यादा है। बता दें कि इस फ्रेंचाइजी की पहली किस्त 'अवतार' 2009 में रिलीज हुई थी, जिसकी अवधि 2 घंटे 41 मिनट थी। 2022 में रिलीज हुई दूसरी किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की कुल अवधि 3 घंटे 12 मिनट थी। 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

ट्विटर पोस्ट

