जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' इस मामले में तोड़ेगी पिछला रिकॉर्ड, आई अहम जानकारी

अवधि

पिछली दोनों फिल्मों से लंबी होगी 'अवतार: फायर एंड ऐश'

फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' की अवधि 3 घंटे 15 मिनट होगी। यह इस फ्रेंचाइजी की पिछली किस्तों में सबसे ज्यादा है। बता दें कि इस फ्रेंचाइजी की पहली किस्त 'अवतार' 2009 में रिलीज हुई थी, जिसकी अवधि 2 घंटे 41 मिनट थी। 2022 में रिलीज हुई दूसरी किस्त 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की कुल अवधि 3 घंटे 12 मिनट थी। 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।