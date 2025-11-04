शाहरुख खान का 'किंग' में 2 विलेन से होगा सामना, निर्माताओं ने बनाई ये योजना
क्या है खबर?
शाहरुख खान को साल 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में देखा गया था। दो साल के लंबे इंतजार के बाद, अभिनेता अगले साल 2026 में बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे। निर्माताओं ने टीजर जारी करते हुए शाहरुख के लुक से पहले ही पर्दा हटा दिया है। उनके अलावा, फिल्म के अन्य सितारों का नाम भी सामने आ चुका है। अब 'किंग' की कहानी को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जो लोगों को उत्साहित कर देगा।
कहानी
शाहरुख के सामने होंगे ये 2 विलेन
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन से जुड़े सूत्र ने बताया है कि 'किंग' की कहानी दो अलग-अलग समयसीमाओं में होगी। कथित तौर पर शाहरुख का एक किरदार युवा और दूसरा किरदार वृद्ध का होगा। युवा शाहरुख का सामना राघव जुयाल से होगा, जो फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। बाद में, कहानी वृद्ध शाहरुख पर केंद्रित होगी, जिनका सामना अभिषेक बच्चन से होगा। वह फिल्म के दूसरे हिस्से में विलेन के तौर पर दिखाई देंगे।
कास्ट
'किंग' की कास्ट और निर्माता
'किंग' के निर्देशन की कमान सिद्धार्थ आनंद ने संभाली है, और इसकी कहानी उन्होंने सुजॉय घोष के साथ मिलकर लिखी है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स इसके निर्माता हैं। दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ भी फिल्म में अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। निर्माताओं ने 'किंग' को रोमांचक एक्शन थ्रिलर के रूप में बनाया है, जिसमें कई भावनात्मक पहलू भी दिखाई देंगे। फिल्म का इंतजार लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं।