शाहरुख खान का 'किंग' में 2 विलेन से होगा सामना (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

शाहरुख खान का 'किंग' में 2 विलेन से होगा सामना, निर्माताओं ने बनाई ये योजना

लेखन ज्योति सिंह 11:55 am Nov 04, 202511:55 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान को साल 2023 में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में देखा गया था। दो साल के लंबे इंतजार के बाद, अभिनेता अगले साल 2026 में बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे। निर्माताओं ने टीजर जारी करते हुए शाहरुख के लुक से पहले ही पर्दा हटा दिया है। उनके अलावा, फिल्म के अन्य सितारों का नाम भी सामने आ चुका है। अब 'किंग' की कहानी को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जो लोगों को उत्साहित कर देगा।