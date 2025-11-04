तब्बू मचाएंगी बॉक्स ऑफिस पर तहलका, इन फिल्मों से लूटने आएंगी दर्शकों का दिल

बॉलीवुड अभिनेत्री तब्बू सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें हर किरदार में देखना लोगों को अच्छा लगता है। कभी पुलिस अफसर बनकर तो कभी सीधी-साधी लड़की के किरदार में, तब्बू हमेशा से लोगों को अपना दीवाना बनाती आई हैं। दिलचस्प बात ये है कि 54 साल की हो चुकीं तब्बू का फिल्मी दौर आगे भी जारी रहने वाला है और आने वाले समय में वह कई फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करती दिखेंगी। यहां जानिए उनकी आगामी फिल्में।

#1 & #2 'क्रू 2' और 'भोला 2' करीना कपूर, कृति सैनन के साथ तब्बू की फिल्म 'क्रू' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। इसी प्यार को देखते हुए निर्माताओं ने 'क्रू 2' की घोषणा की है। तब्बू को जल्द ही इस सीक्वल फिल्म में देखने का मौका मिलेगा। अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी ने हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। दोनों बहुत सी फिल्मों में नजर आए हैं, जिसमें एक नाम 'भोला' का शामिल है। इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा भी हो चुकी है।

#3 & #4 'अंधाधुन 2' और 'दृश्यम 3' आयुष्मान खुराना, राधिका आप्टे और तब्बू की फिल्म 'अंधाधुन' साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद निर्माताओं ने 'अंधाधुन 2' की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर, अजय और तब्बू की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दृश्श्म' की तीसरी किस्त काफी चर्चा में है। इस फिल्म में तब्बू ने पुलिस अफसर का किरदार निभाया था। दोनों ब्लॉकबस्टर किस्तों के बाद निर्माता 'दृश्यम 3' पर काम शुरू कर चुके हैं।