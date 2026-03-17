शाहरुख खान फिर रोमांटिक हीरो बनकर करेंगे वापसी

'किंग' के बाद शाहरुख खान फिर निभाएंगे रोमांटिक किरदार? ये अपडेट कर देगा खुश

लेखन ज्योति सिंह 04:33 pm Mar 17, 202604:33 pm

क्या है खबर?

फिल्मों में अपनी रोमांटिक छवि के लिए मशहूर शाहरुख खान का बॉलीवुड में कमबैक बिल्कुल अलग रहा। साल 2023 में उन्होंने 'पठान' और 'जवान' जैसी एक्शन-थ्रिलर फिल्मों के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और दर्शकों को अपना अलग रूप दिखाया। उनकी आगामी फिल्म 'किंग' भी इसी शैली पर आधारित है, जिसमें वह उच्च स्तर पर एक्शन दृश्य करते दिखेंगे। हालांकि, ताजा खबर है कि 'किंग ऑफ रोमांस' कहे जाने वाले शाहरुख अपनी इस शैली में दोबारा लौट सकते हैं।