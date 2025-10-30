फराह खान के लिए मुश्किल था मां बनना, बोलीं- मैं बस रोती ही रहती थी

फराह खान किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वो न सिर्फ कमाल की कोरियोग्राफर, बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक भी हैं। एक ओर फराह जहां बॉलीवुड में अपने काम को लेकर खूब चर्चा में रही हैं, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी कम सुर्खियों में नहीं रही। कभी 8 साल छोटे शिरीष कुंदर के साथ अपनी शादी को लेकर तो कभी बच्चे की खातिर हुए दर्द के चलते। हाल ही में उन्होंने अपनी IVF यात्रा के बारे में खुलकर बात की।

कहक IVF में भी 2 बार असफल रहीं फराह फराह हाल ही में अपनी करीबी दोस्त और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट 'सर्विंग इट अप विद सानिया' में शामिल हुईं। यहां उन्होंने IVF तकनीक से जुड़ी अपनी चुनौतियों के बारे में खुलासा किया। वो तब शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'ओम शांति ओम' की शूटिंग कर रही थीं। फराह ने बताया कि उन्होंने 2 बार IVF (टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट) करवाया और जब वो असफल हो गया तो वो बहुत दुखी हो गई थीं। फराह बस रोती रहती थीं।

आपबीती काम के साथ-साथ भावनात्मक तनाव भी झेल रहीं थीं फराह इसका एक कारण यह भी था कि IVF के दौरान शरीर में जो हार्मोन (दवाओं के जरिए) डाले जाते हैं, उनका असर भावनाओं पर भी पड़ता है, जिससे जरा-सी बात पर भी रोना आ जाता है। वो बताती हैं कि उस समय वो अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' की शूटिंग कर रही थीं, यानी काम और भावनात्मक तनाव दोनों चीजें एक साथ चल रही थीं, इसलिए वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थीं।

कोशिश प्राकृतिक तरीके से नहीं बन पाईं मां तो लिया IVF का सहारा फराह ने इससे पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी देर में होने की वजह से वो मां भी देर से बनीं। उन्होंन 1-2 साल तक बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट (जैसे IVF) के प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण की कोशिश की। वो एक महिला डॉक्टर के पास भी गईं, जिन्होंने उनसे कहा कि पहले कुछ समय तक प्राकृतिक तरीके से कोशिश करो। हालांकि, ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए बाद में फराह को IVF का सहारा लेना पड़ा।