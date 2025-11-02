शाहरुख खान के जन्मदिन पर फैंस काे 'किंग' का तोहफा, रिलीज हुआ धांसू टीजर16 / 16

शाहरुख खान के जन्मदिन पर जैसे प्रशंसकों की दुआएं सच हो गईं, क्योंकि जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 'किंग', उसका पहली झलक आखिरकार सामने आ चुकी है। इस ऐलान से सोशल मीडिया पर शाहरुख के प्रशंसकों के बीचक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और खुद शाहरुख ने 'किंग' का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें सुपरस्टार के जोश और स्वैग से भरे अवतार ने सबका दिल जीत लिया है।

टीजर '100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक नाम' सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए लिखा गया है, '100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक नाम।' इसी के साथ ये जानकारी भी दी गई है कि फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस बार शाहरुख का लुक बिल्कुल अलग है। सफेद सिल्वर बाल, ईयररिंग, किंग ऑफ हार्ट्स कार्ड वाला स्टाइल, जो पहले कभी नहीं देखा गया। टीजर में शाहरुख का स्टाइलिश, रौबदार और एक्शन से लबरेज अवतार सबका ध्यान खींच रहा है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए टीजर Sau deshon mein badnaam,

Duniya ne diya sirf ek hi naam - #KING#KingTitleReveal

It’s Showtime!

In Cinemas 2026. pic.twitter.com/l3FLrUH1S0 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2025

डायलॉगबाजी झक्कास है 'किंग' की डायलॉगबाजी 'किंग' का टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 11 सेकंड के वीडियो की शुरुआत शाहरुख के दमदार डायलॉग से हुई। इसमें शाहरुख बोलते दिख रहे हैं, "कितने खून किए? याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं, बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह। हजार जुर्म, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम किंग। मैं डर नहीं, दहशत हूं।"