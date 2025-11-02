शाहरुख खान के जन्मदिन पर फैंस काे 'किंग' का तोहफा, रिलीज हुआ धांसू टीजर16 / 16

LOADING...
'किंग' का टीजर रिलीज (तस्वीर: एक्स/@SRKUniverse)

शाहरुख खान के जन्मदिन पर जैसे प्रशंसकों की दुआएं सच हो गईं, क्योंकि जिस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 'किंग', उसका पहली झलक आखिरकार सामने आ चुकी है। इस ऐलान से सोशल मीडिया पर शाहरुख के प्रशंसकों के बीचक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और खुद शाहरुख ने 'किंग' का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें सुपरस्टार के जोश और स्वैग से भरे अवतार ने सबका दिल जीत लिया है।

'100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक नाम'

सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए लिखा गया है, '100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक नाम।' इसी के साथ ये जानकारी भी दी गई है कि फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी। इस बार शाहरुख का लुक बिल्कुल अलग है। सफेद सिल्वर बाल, ईयररिंग, किंग ऑफ हार्ट्स कार्ड वाला स्टाइल, जो पहले कभी नहीं देखा गया। टीजर में शाहरुख का स्टाइलिश, रौबदार और एक्शन से लबरेज अवतार सबका ध्यान खींच रहा है।

यहां देखिए टीजर

झक्कास है 'किंग' की डायलॉगबाजी

'किंग' का टीजर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 11 सेकंड के वीडियो की शुरुआत शाहरुख के दमदार डायलॉग से हुई। इसमें शाहरुख बोलते दिख रहे हैं, "कितने खून किए? याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे, कभी पूछा नहीं, बस उनकी आंखों में एहसास देखा कि ये उनकी आखिरी सांस है और मैं उसकी वजह। हजार जुर्म, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम किंग। मैं डर नहीं, दहशत हूं।"

टीजर ने बताई फैंस की बेताबी

शाहरुख के प्रशंसक फिल्म का टीजर देख उतावले हाे रहे हैं। 'किंग' के एक्शन पैक्ड अवतार ने उनकी बेताबी और बढ़ा दी है। कुछ का कहना है कि बॉक्स ऑफिस पर फिर घमासान मचने वाला है तो कुछ कह रहे हैं कि 'जवान' के बाद शाहरुख एक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तैयारी कर रहे हैं। शाहरुख के लुक और उनकी डायलॉगबाजी भी प्रशंसकों को लुभा रही है। कुल मिलाकर शाहरुख के जन्मदिन पर फैंस का दिन बन गया है।

'किंग' में काम कर रहे ये कलाकार

'किंग' शाहरुख की बेटी सुहाना खान की पहली फिल्म है, जो सिनेमाघरों में आएगी। इससे पहले उन्हें जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' में देखा गया था, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर आई थी। शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' का निर्देशन कर चुके सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। दीपिका पादुकोण इसमें शाहरुख की पूर्व प्रेमिका के किरदार में दिखेंगी, वहीं अभिषेक बच्चन फिल्म के विलेन होंगे। विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी भी इसका हिस्सा हैं।