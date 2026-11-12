शाहरुख खान ने बताया थक-हारकर लौटने के लिए क्यों जरूरी है अपना घर

शाहरुख ने बताया क्यों जरूरी है अपना आशियाना, बोले- मन्नत भी मेरी औकात से बाहर था

लेखन नेहा शर्मा 01:43 pm Nov 12, 202601:43 pm

क्या है खबर?

निर्माता करण जौहर ने दुबई में 'शाहरुख रेजिडेंस बाय डेन्यूब' के लिए एक खास इवेंट होस्ट किया, जहां शाहरुख खान अपने अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'किंग' के एक गाने पर शानदार डांस भी किया। इवेंट में खुद के घर की अहमियत पर बात करते हुए किंग खान काफी भावुक हो गए और उन्होंने खुलासा किया कि एक समय ऐसा भी था, जब मुंबई का उनका आशियाना 'मन्नत' खरीदना भी उनकी हैसियत से बाहर था।