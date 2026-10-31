शाहरुख की 'किंग' ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड

शाहरुख की 'किंग' ने रिलीज से पहले ही रचा इतिहास, भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी डील

लेखन नेहा शर्मा 04:31 pm Oct 31, 202604:31 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के देशभर में बढ़ते दबदबे के बावजूद विदेशों में शाहरुख खान का राज बरकरार है। उनकी आगामी फिल्म 'किंग' के ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स रिकॉर्ड 175 करोड़ रुपये में बिके हैं, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। हालांकि, इस भारी रकम की लागत वसूलने और मुनाफा कमाने के लिए 'किंग' को अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'पठान' और 'जवान' के कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा।