कार्तिक आर्यन की 5 फिल्में, एक में साथ होगी 1,800 करोड़ी फिल्म देने वाली ये हीरोइन 

कार्तिक आर्यन को पिछली बार फिल्म 'भूल भुलैया 3' में देखा गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। आने वाले दिनों में कार्तिक एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं। एक ओर जहां अनन्या पांडे के साथ कार्तिक की फिल्म आने वाली है, वहीं 'नागजिला' से भी वो पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं।

#1 नागजिला कार्तिक फिल्म 'नागजिला' लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो एक इच्छाधारी नाग प्रियम्वदेश्वर प्यारे चंद की भूमिका निभा रहे हैं। करण जौहर इस फिल्म के निर्माता हैं। उन्होंने इसका मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा था, 'इंसानों वाली पिक्चरें तो बहुत देख लीं, अब देखो नागों वाली पिक्चर। नागजिला- नाग लोक का पहला कांड। फन फैलाने आ रहा है प्रियम्वदेश्वर अप्यारे चंद।' 14 अगस्त 2026 को यानी नाग पंचमी के मौके पर ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी।

#2 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' लेकर आ रहे हैं। फिल्म में कार्तिक के किरदार का नाम 'रे' तो अनन्या पाडे के किरदार का नाम 'रूमी' होगा। फिल्म में दर्शकों को कार्तिक-अनन्या के बीच रोमांस, मजेदार केमिस्ट्री और प्यार देखने को मिलेगा। इसका शानदार टीजर भी रिलीज हो गया है। ये फिल्म इस साल 25 दिसंबर को सिनेमाघरों का रुख करेगी। 'सत्यप्रेम की कथा' वाले समीर विद्वांस इस फिल्म के निर्देशक तो निर्माता करण जौहर हैं।

#3 'तू मेरी जिंदगी है' कार्तिक काफी समय से अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही रोमांटिक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम है 'तू मेरी जिंदगी है'। ये अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये 'आशिकी' का तीसरा भाग 'आशिकी 3' है। 1,800 करोड़ रुपये कमा चुकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' में नजर आईं अभिनेत्री श्रीलीला इस फिल्म में कार्तिक की जोड़दीदार हैं, जो 'किसिक' गाने से पहले ही खूब वाहवाही लूट चुकी हैं।