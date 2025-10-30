शाहरुख खान की आगामी फिल्म का नाम 'किंग' नहीं होगा? जानिए लोग क्यों पूछ रहे सवाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 30 अक्टूबर को, एक्स पर #AskSRK सेशन रखा। इस पर उनके प्रशंसकों के सवालों की बाढ़ आ गई, जिनका जवाब अभिनेता ने एक-एक करते हुए दिया। एक प्रशंसक ने अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' से जुड़ा एक सवाल पूछा लिया। सवाल का जवाब देकर शाहरुख ने अपने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया। एक सवाल पर अभिनेता ने कुछ ऐसा कहा, जिससे लोग भ्रमित हो गए हैं, और उनकी आगामी फिल्म से जुड़े पूछ रहे हैं।
सवाल
शाहरुख ने 'किंग' नाम पर जताया संदेह
#AskSRK सेशन के दौरान एक प्रशसंक ने शाहरुख से 'किंग' का टीजर डीएम करने के लिए कहा, जिसपर अभिनेता ने जवाब दिया, "अभी टाइटल तो अनाउंस किया नहीं आधिकारिक तौर पर... तुम टीजर पर कैसे पहुंच गए!!!" शाहरुख के ऐसा कहने पर लोग 'किंग' के नाम को लेकर भ्रमित हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'सर, तो टाइटल ही अनाउंस कर दो।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मतलब 2 नवंबर को टाइटल अनाउंस किया जाएगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Abhi Title toh announce kiya nahi officially….tum Teaser par kaise pahunch gaye!!! https://t.co/XzPbyCFbjY— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025
कास्ट
'किंग' में नजर आएंगे ये सितारे
सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि शाहरुख, 2 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर 'किंग' से पहली झलक जारी कर सकते हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा। इस फिल्म में पहली बार शाहरुख को अपनी बेटी सुहाना खान के साथ देखा जाएगा। दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल और अभय वर्मा भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। शाहरुख की फिल्म 'पठान' का निर्देशन कर चुके सिद्धार्थ आनंद, 'किंग' में निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं।