शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन रखा। (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

शाहरुख खान की आगामी फिल्म का नाम 'किंग' नहीं होगा? जानिए लोग क्यों पूछ रहे सवाल

लेखन ज्योति सिंह 05:36 pm Oct 30, 202505:36 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 30 अक्टूबर को, एक्स पर #AskSRK सेशन रखा। इस पर उनके प्रशंसकों के सवालों की बाढ़ आ गई, जिनका जवाब अभिनेता ने एक-एक करते हुए दिया। एक प्रशंसक ने अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' से जुड़ा एक सवाल पूछा लिया। सवाल का जवाब देकर शाहरुख ने अपने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया। एक सवाल पर अभिनेता ने कुछ ऐसा कहा, जिससे लोग भ्रमित हो गए हैं, और उनकी आगामी फिल्म से जुड़े पूछ रहे हैं।