शाहरुख खान की 'किंग' पर आने वाला अपडेट, पोस्ट ने बढ़ाई लोगों के दिल की धड़कन

शाहरुख खान की 'किंग' पर आने वाला अपडेट, पोस्ट ने बढ़ाई लोगों के दिल की धड़कन
क्या है खबर?
शाहरुख खान को 2023 में आखिरी बार फिल्म 'डंकी' में देखा गया था। अब उनकी अगली फिल्म 'किंग' का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा अभी बाकी है। इस बीच निर्देशक ने एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है, जिसने लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर कुछ नया अपडेट आने वाला है।
उत्सुकता
सिद्धार्थ की पोस्ट देख लोगों में बढ़ी उत्सुकता
सिद्धार्थ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'टिक. टॉक. टिक. टॉक।' ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'टिक टॉक... बैंग बूम... जितना बड़ा #SRKian, उतनी तेज धड़कन। मेरी तो भगदड़ मच गई।।' दूसरे ने लिखा, 'यह आ रहा है... 2 नवंबर... #KING का पहला लुक लोड हो रहा है।' खैर प्रशंसक 'किंग' पर निर्माताओं की आधिकारिक घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Tick. Tock. Tick. Tock— Siddharth Anand (@justSidAnand) October 9, 2025
कास्ट
फिल्म में नजर आएंगे ये सितारे
ये पहला मौका होगा, जब 'किंग' में शाहरुख को अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखा जाएगा। रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अभय वर्मा, राघव जुयाल और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में होंगे। फिलहाल फिल्म की रिलीज को 2027 तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि शाहरुख को हाल ही में फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। ये फिल्म सितंबर, 2023 में रिलीज हुई थी।