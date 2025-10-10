'किंग' पर आ सकता है अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

शाहरुख खान की 'किंग' पर आने वाला अपडेट, पोस्ट ने बढ़ाई लोगों के दिल की धड़कन

लेखन ज्योति सिंह 05:35 pm Oct 10, 202505:35 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान को 2023 में आखिरी बार फिल्म 'डंकी' में देखा गया था। अब उनकी अगली फिल्म 'किंग' का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा अभी बाकी है। इस बीच निर्देशक ने एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है, जिसने लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' को लेकर कुछ नया अपडेट आने वाला है।