शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी संग 'तू पहली तू आखिरी' गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल 

तुम एक रानी - शाहरुख

शाहरुख ने लिखा, 'राष्ट्रीय पुरस्कार... हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई... बधाई हो रानी, ​​तुम एक रानी हो और तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं।' इस साल अगस्त में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई थी। शाहरुख ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्हें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के लिए यह पुरस्कार मिला है। उधर रानी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने का ऐलान किया गया।