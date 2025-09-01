LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी संग 'तू पहली तू आखिरी' गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल 
शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी संग 'तू पहली तू आखिरी' गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल 
शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी के साथ किया डांस

शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी संग 'तू पहली तू आखिरी' गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 01, 2025
05:12 pm
क्या है खबर?

अभिनेता शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह रानी मुखर्जी के साथ आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने 'तू पहली तू आखिरी' पर डांस करते दिख रहे हैं। इसके साथ शाहरुख ने रानी को नेशनल पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी है। उन्होंने प्रशंसकों को बताया कि दोनों की अधूरी ख्वाहिश अब जाकर पूरी हुई है। आइए जानें उन्होंने कैप्शन में क्या लिखा।

वीडियो

तुम एक रानी - शाहरुख

शाहरुख ने लिखा, 'राष्ट्रीय पुरस्कार... हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई... बधाई हो रानी, ​​तुम एक रानी हो और तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं।' इस साल अगस्त में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई थी। शाहरुख ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। उन्हें उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' के लिए यह पुरस्कार मिला है। उधर रानी को फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने का ऐलान किया गया।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो