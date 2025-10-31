शाहरुख खान ने की फिल्म फेस्टिवल की घोषणा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

शाहरुख खान की 7 क्लासिक फिल्मों को दोबारा देखने का मौका, जन्मदिन से पहले बड़ी घोषणा

लेखन ज्योति सिंह 05:57 pm Oct 31, 202505:57 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में मशहूर अभिनेता शाहरुख खान 2 नवंबर को 60वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर वह अपने चाहने वालों को तोहफा न दें, ये भला कैसे हो सकता है। अभिनेता ने अपने शानदार सिनेमाई सफर का जश्न मनाने के लिए विशेष फिल्म महोत्सव की घोषणा की है। भारत के अलावा, दुनियाभर के चुनिंदा देशों में स्थित सिनेमाघराें में अभिनेता की 7 क्लासिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। शाहरुख के यादगार किरदारों को दोबारा देखने का यह एक मौका होगा।