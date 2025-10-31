LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / शाहरुख खान की 7 क्लासिक फिल्मों को दोबारा देखने का मौका, जन्मदिन से पहले बड़ी घोषणा
शाहरुख खान की 7 क्लासिक फिल्मों को दोबारा देखने का मौका, जन्मदिन से पहले बड़ी घोषणा
शाहरुख खान ने की फिल्म फेस्टिवल की घोषणा (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@iamsrk)

शाहरुख खान की 7 क्लासिक फिल्मों को दोबारा देखने का मौका, जन्मदिन से पहले बड़ी घोषणा

लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
05:57 pm
क्या है खबर?

दुनियाभर में मशहूर अभिनेता शाहरुख खान 2 नवंबर को 60वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर वह अपने चाहने वालों को तोहफा न दें, ये भला कैसे हो सकता है। अभिनेता ने अपने शानदार सिनेमाई सफर का जश्न मनाने के लिए विशेष फिल्म महोत्सव की घोषणा की है। भारत के अलावा, दुनियाभर के चुनिंदा देशों में स्थित सिनेमाघराें में अभिनेता की 7 क्लासिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। शाहरुख के यादगार किरदारों को दोबारा देखने का यह एक मौका होगा।

महोत्सव

शाहरुख ने पोस्ट के साथ की घोषणा

शाहरुख ने फिल्म महोत्सव की घोषणा करते हुए लिखा, 'मैं कौन हूे, कौन नहीं... कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक लाइट्स, कैमरा और थोड़ा सा प्यार बरकरार है। आज से शुरू हो रहे #ShahRukhKhanFilmFestival में मिलते हैं।' पोस्ट में बताया है कि भारत में PVR INOX के अलावा, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस महोत्सव को मनाया जाएगा। शाहरुख द्वारा फिल्म महोत्सव की घोषणा का पोस्ट देखने के बाद उनके प्रशंसक उत्साहित हो गए हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

फिल्में

इन 7 फिल्मों का होगा प्रदर्शन

31 अक्टूबर से शुरू हाे रहे इस फिल्म महोत्सव में, शाहरुख की ब्लॉकबस्टर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। सूची में 'कभी हां कभी ना', 'दिल से', 'देवदास', 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'जवान' का नाम शामिल है। इस महाउत्सव का जश्न दुनियाभर में मनाया जाएगा, जहां स्टूडियो सहयोगी मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में फिल्मों की रिलीज की सुविधा प्रदान करेगा।