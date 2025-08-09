शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय समेत ये सितारे इन फिल्मों में बने भाई-बहन, एक ने जीते 55 पुरस्कार

भाई-बहन का रिश्ता नोकझोंक भरा होता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन दोनों के बीच अपार प्रेम देखने को मिलता है। आपने भाई-बहन के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के बारे में बता रहे हैं, जो फिल्मों में भाई-बहन बने और जमकर सुर्खियां बटोरीं। रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई सितारे इस फेहरिस्त में शुमार हैं। आइए जानें कौन-सी हैं भाई-बहन की वो 5 ऑनस्क्रीन हिट जोड़ियां।

#1 प्रियंका चोपड़ा-रणवीर सिंह (दिल धड़कने दो) जोया अख्तर की 'दिल धड़कने दो' में दिल्ली के अमीर परिवार की कहानी है। इस फिल्म में अनिल कपूर से लेकर शेफाली शाह जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई। उधर रणवीर सिंह ने फिल्म में प्रियंका चाेपड़ा के भाई का किरदार निभाया था। दोनों के बीच शानदार तालमेल था। 55 करोड़ रुपये इस फिल्म का बजट था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 144 करोड़ रुपये कमाए थे। अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म मौजूद है।

#2 दिव्या दत्ता-फरहान अख्तर (भाग मिल्खा भाग) निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित थी। फरहान अख्तर ने मिल्खा को हिंदी सिनेमा के इतिहास का यादगार किरदार बना दिया। दिव्या दत्ता फिल्म में फरहान की बड़ी बहन बनी थीं। 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 108 करोड़ रुपये कमाए थे। दुनियाभर में इसकी कुल कमाई 168 करोड़ रुपये थी। IMDb के मुताबिक, यूट्यूब पर माैजूद इस फिल्म ने फिल्मफेयर समेत 55 पुरस्कार जीते थे।

#3 शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय (जोश) फिल्म 'जोश' में सलमान खान को ऐश्वर्या राय का भाई बनने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ऐश के साथ इससे पहले रोमांटिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की थी। लिहाजा सलमान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और वैसे भी तब सलमान, ऐश के भाई नहीं बनना चाहते थे। इसके बाद शाहरुख खान को ऐश्वर्या का भाई बनाया गया था और दोनों की जोड़ी सुपर-डुपरहिट हुई। 16 करोड़ रुपये की लागत वाली इस फिल्म ने 35 करोड़ रुपये कमाए थे।