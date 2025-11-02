मनोज बाजपेयी पहली बार करेंगे दिव्या दत्ता से रोमांस, इस फिल्म में बने एक-दूसरे के जोड़ीदार

खुशी

मनोज की जोड़ीदार बन फूले नहीं समा रहीं दिव्या

दिव्या और मनोज दोनों करीब 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम तो किया, लेकिन कभी किसी भी फिल्म में दोनों की जोड़ी नहीं बनी। दिव्या के लिए ये फिल्म बहुत खास बात है, क्योंकि वो लंबे समय से मनोज के साथ मुख्य भूमिका में काम करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि इस साल का आधा हिस्सा उनके साथ काम करते हुए निकला। ये बहुत प्यारा अनुभव था।