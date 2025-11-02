मनोज बाजपेयी पहली बार करेंगे दिव्या दत्ता से रोमांस, इस फिल्म में बने एक-दूसरे के जोड़ीदार
क्या है खबर?
अभिनेता मनोज बाजपेयी पिछली बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में नजर आए थे। आने वाले दिनों में वो एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी माैजूदगी दर्ज कराएंगे और अब उनकी नई फिल्म को लेकर एक रोचक जानकारी सामने आई है। खबर है कि इस फिल्म के जरिए मनोज अपने करियर में पहली बार अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ फिल्म में इश्क फरमाने जा रहे हैं। आइए पूरी खबर जानें।
खुशी
मनोज की जोड़ीदार बन फूले नहीं समा रहीं दिव्या
दिव्या और मनोज दोनों करीब 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम तो किया, लेकिन कभी किसी भी फिल्म में दोनों की जोड़ी नहीं बनी। दिव्या के लिए ये फिल्म बहुत खास बात है, क्योंकि वो लंबे समय से मनोज के साथ मुख्य भूमिका में काम करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि इस साल का आधा हिस्सा उनके साथ काम करते हुए निकला। ये बहुत प्यारा अनुभव था।
अन्य फिल्म
दिव्या की ये फिल्म भी चर्चा में
दिव्या इस फिल्म के बाद रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तुम रहे न हम' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ अभिनेता जिमी शेरगिल नजर आएंगे। इसके अलावा उनके पास निर्देशक नीरज पांडे की अगली फिल्म भी है। पिछली बार विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' में नजर आईं दिव्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। 'वीर जारा' से लेकर 'भाग मिल्खा भाग' और 'दिल्ली 6' जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय के लिए वह खूब वाहवाही लूट चुकी हैं।
फिल्म
मनोज लेकर आ रहे 'पुलिस स्टेशन में भूत'
मनोज अपने करियर की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 'सत्या' के निर्देशक राम गोपाल वर्मा से हाथ मिलाया है। मनोज फिल्म में एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका में होंगे। अत्याधुनिक VFX, हिला देने वाले हॉरर इफेक्ट्स के साथ यह एक मजेदार फिल्म होगी, जो डराएगी भी खूब। जेनेलिया डिसूजा फिल्म में मनोज की पत्नी बनी हैं, वहीं राजपाल यादव भी इसका हिस्सा हैं।